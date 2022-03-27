عاجل.. سائق يسحل طليقته ويعتدي عليها بالضرب بالهرم «خطفها في السيارة وهرب»

شهدت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية، حينما أقدم سائق بالدلوف إلى منزل طليقته فجرًا، واعتدى عليها بالضرب المبرح وسحلها لمسافة 3 طوابق على سلالم عقار منزل أسرتها تحت تهديد السلاح، ثم اصطحبها داخل سيارته بالقوة واقتادها لمكان غير معلوم.

وتكثف مباحث الجيزة من جهودها في البحث عن الضحية والقبض على المتهم.

سحل وضرب وسرقة

بداية التفاصيل، عندما حررت «ماجدة. م» محضر بقسم شرطة الطالبية يحمل رقم ٥٥٤٨ جنح قسم الطالبية، كشفت فيه طبيعة الخلافات بين ابنتها وطليقها ويعمل سائق، وأن المتهم حضر إلى منزل الأسرة واعتدى بالضرب على ابنتها بصحة شقيقه.

وبالانتقال والفحص، تبين كسر باب الشقة، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأموالاً وتلف محتويات الشقة، في حين رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار الكائن بمنطقة المريوطية التابع لدائرة قسم شرطة الهرم الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات