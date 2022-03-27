تقرير: ارتفاع الذهب في مصر يخالف السعر العالمي للتحركات

كشف التقرير الأسبوعي لتداول الذهب أنه بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، ما زالت الأسواق المحلية مرتبكة للغاية، حيث ارتفع الذهب في الصعيد المحلي بارتفاع ضخم بخلاف السعر العالمي للتحركات.

وكشف التقرير أن الذهب ارتفع بنسبة 7% منذ بداية العام، حيث رأى المستثمرون في الربع الأول كل شيء فى تحركات الذهب من جائحة 19-COVID والتطورات الخاصة بالفيروس إلى نتيجة الطباعة الضخمة للأموال من البنوك المركزية والسياسات النقدية العالمية الفضفاضة للغاية وموجات ما بعد COVID والصدمات الاقتصادية ونقص الإمداد والتضخم المرتفع والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار التضخم في التسارع وارتفاع السلع ورفع البنوك المركزية العالمية معدلات الفائدة وكان الذهب هو المادة الخام لكل تلك التحركات.

تباطؤ النمو الاقتصادي والعواقب غير المقصودة للحرب في أوكرانيا

وتابع التقرير أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018، مشيرا إلى أنه قد يرفع 50 نقطة أساس في كل مرة إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن القلق الكبير لنا في أبحاث ERA GOLD مع مثل هذا الجدول الزمني الصارم للتشديد هو تباطؤ النمو الاقتصادى والعواقب غير المقصودة للحرب في أوكرانيا، ما زلنا نرى فى ERA GOLD، أنه عندما يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة يمكن أن يكشف عن بعض المشاكل في النظام المالي.

خلق مشكلة مالية ضخمة فى الشركات التى لديها الديون

وأوضح التقرير أن هذه المشاكل تتمثل في تعرض بعض البنوك الضخمة ذات للمشاكل، بالإضافة إلى خلق مشكلة مالية ضخمة فى الشركات التى لديها الديون والتى تصل الى 10 تريليونات دولار، وبعض الدول التى تستخدم الدولار فى معدل الاستدانة الخاص بها.

وعلى نفس طريق الفيدرالي الأمريكي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أي ما يعادل 1% في اجتماع طارئ عقده البنك لتلاشي آثار التضخم او الموجات المصاحبة له، وعلى إثر ذلك ارتفع الذهب فى الصعيد المحلى بارتفاع ضخم يخالف السعر العالمى للتحركات.