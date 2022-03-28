تقرير: توقعات بوصول سعر الذهب إلى 2000 دولار للأوقية

كشف التقرير الأسبوعي لحركة تداول الذهب، الذي تصدره مؤسسة ERA GOLD عن مصير الذهب الروسي، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث قال التقرير، إنه في ظل الأوضاع الجيو سياسية، واستمرار العقوبات الاقتصادية الغربية التي تتسبب في شلل الاقتصاد الروسي، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا تمنع فيه الأمريكان من التعامل بالذهب الروسي، مستشهدة بأوامر تنفيذية موقعة من الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة المالية: «يُحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي صفقة بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالذهب، وتشمل البنك المركزي للاتحاد الروسي أو صندوق الثروة الوطني للأتحاد الروسي أو وزارة المالية في الاتحاد الروسي».

حظر الذهب الروسي يأتي بالتأكيد ردا على مطالبة روسيا من الدول غير الصديقة بشراء نفطها وغازها بالروبل

يقول إيبيك أوزكاردسكايا كبير المحللين في بنك Bank Swissquote، إن حظر الذهب الروسي يأتي بالتأكيد ردا على مطالبة روسيا من الدول غير الصديقة بشراء نفطها وغازها بالروبل، مشيرا إلى أن هذه الأخبار ينبغي أن يكون لها تأثير سلبي على قيمة الذهب، وهذا يدفعنا إلى توقع أننا سوف نرى المعدن الأصفر يمدد مكاسبه نحو 2000 دولار للأوقية، مع تصاعد التوترات.

وأشار التقرير إلى أن التوجيه المحدث سيجعل من الصعب على روسيا استخدام احتياطياتها من الذهب لدعم اقتصادها، حيث تمتلك روسيا حاليًا 5.2298 طن من الذهب في احتياطياتها وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم وتقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار.

روسيا لا يزال لديها بعض الحلفاء في الشرق يمكنهم شراء ذهبها

يقول كولين سيزينسكي خبير استراتيجي، إن روسيا لا يزال لديها بعض الحلفاء في الشرق يمكنهم شراء ذهبها، ومع ذلك فإن جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تثير تساؤلات حول مستقبل النظام المالي الغربي ووضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية ولذلك سوف يهيمن الذهب مرة أخرى على كل التعاملات.