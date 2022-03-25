خبير يقدم نصيحة مهمة عند الشراء الذهب: «مش أي سبيكة تشتريها»

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظ في الأيام الماضية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بسبب الأحداث التي يشهدها العالم، من حرب بين روسيا وأوكرانيا أو معدلات التضخم العالمية المرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وقت الحروب.

الاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن مع تحقيق الذهب مكاسب قوية في السوق المحلية، أصبح هناك اتجاهًا قويًا إلى شراء الذهب واستثمار الأفراد مدخراتهم في المعدن الأصفر لتحقيق عائد مادي كبير، وينصح خبراء صناعة الذهب، حين شراء الذهب بهدف الاستثمار، بالسبائك التي تكون أفضل اختيار للاستثمار.

السبائك البلدي استثمار أم خدعة

ويقول محمود إبراهيم خبير صناعة الذهب ومدير بإحدى شركات بيع السبائك الذهبية، إنه يوجد نوع من أنواع السبائك، والتي يجري تداولها بين التجار وبعضهم، ويعتبر من مستلزمات التصنيع في ورش الصاغة، وهذا النوع معروف بالسبائك البلدي.

لا يمكن تداولها للجمهور والمستهلكين العاديين

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا النوع من السبائك البلدي، يختلف عن السبائك الأخرى لأنه لا يمكن تداولها للجمهور والمستهلكين العاديين، إلا بعد عملية الدمغ والترقي من مصلحة الدمغة والموازين.

الأفضل عدم شراء السبائك البلدي

وأكد خبير صناعة الذهب، أنه من الأفضل عدم شراء هذا النوع من السبائك لأنها غير خاضعة للقوانين، ويجب شراء الذهب من الأماكن الموثوقة، ذات السمعة الطيبة.