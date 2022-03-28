عاجل.. تسريب في خط أنابيب بترول قرب طريق الإسماعيلية الصحراوي

تعرض أحد خطوط البترول على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي لتسريب مساء أمس الأحد قرب إحدى المزارع على الطريق.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ في مدن القناة وسيناء بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتسريب للبترول قرب إحدى المزارع بوصلة «سرابيوم» قرب طريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال الحماية المدنية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية والمرور إلى مكان البلاغ وسرعة التعامل معه.

وأخطرت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ الجهات المسؤولة لوقف الضخ في الأنابيب لحين السيطرة علي التسريب ووقفه نهائيا.

وقال شهود عيان إن التسريب ظهر داخل إحدى المزارع وتم التعامل معه ووقفه، فيما يمشط رجال الطوارئ المنطقة للتأكد من عدم وجود أي تسرب آخر.

تامين الطرق بدوريات المرور

ووجهت إدارة مرور الإسماعيلية دوريتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي لتأمين الطريق ومنع دخول السيارات على وصلة «سرابيوم» لحين انتهاء تأمين التسريب.

وأكدت المصادر أن الحركة على طريق الإسماعيلية الصحراوي تعمل بشكل تام، ولا يوجد أي تأثير على الحركة المرورية.

السيطرة علي حريق في الإسماعيلية

وفي سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب مساء اليوم الأحد في وحدة سكنية في منطقة الحكر التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلين وإصابة 4 من أسرة واحدة نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.