«فاتن» تطلب الطلاق بعد 20 سنة: «شوه سمعتي عشان يحرمني من الميراث»

«أنا معرفش إيه اللي جراله، فجأه لقيت الناس بتتكلم عليا بكلام زي السم هو اللي قايله عليا، كل ده عشان يطلقني ومخدش منه حاجه».. بهذه الكلمات وصفت الزوجة حياتها مع زوجها بعد 20 عاما قضتها معه في «عش الزوجية»؛ لتلجأ بعدها إلى محكمة الأسرة لترفع.

وبنظرات يغلب عليها مشاعر الخذلان، روّت الزوجة بداية علاقتهما، قائلة: إنها تزوجت من شاب رأته والدتها مناسبًا لها حسب العادات والتقاليد، وطوال فترة الخطبة حاولت أن تحبه لكنها فشلت، وأوهمتها والدتها أنها ستحبه مع العشرة، وتمت الزيجة، وبعد الزواج اكتشفت أنها تعيش مع رجل قاسٍ، يجهل كيفية التعامل باحترام، وعاشت في عذاب معه، وخلال الشهور الأولى علمت بحملها وكانت سعيدة بالمرحلة الجديدة في حياتها.

5 أطفال حصيلة زواج 20 عاما

وأضافت «فاتن»، في حديثها لـ«الوطن»، أنها تحملت على أمل أن العشرة والأطفال ستجعل زوجها رجلًا حنونًا، لكن وجود طفل بينهما جعله أكثر عصبية، كما وأنه لا يريد الإنجاب، مشيرة إلى أنها قبل إنجابها زوجها أخبرها أنها تزوجها من أجل أن يحقق حلم والديه من تكوين أسرة، وطلبت منه الانفصال لكنه رفض، مما اضطرها للتحمل من أجل طفلها، لتنجب خلال زواجها 5 أطفال.

وأكدت الزوجة، أنها خلال 20 عامًا، بنت لزوجها حياته وربت أطفاله، كما لو كانت خادمة في المنزل ـ حسب وصفها، مضيفة: «أنا مكنتش مستنيه منه حاجة، وكنت رضيت بقسمتي ونصيبي، وقولت ربنا هيعوضني بعيالي، لكن برضو متخيلتش أنه يطلع ندل للدرجاتي، ولقيت أخواته بيتكلموا عليا بكلام زي السم، وأني بخون أخوهم وهو مش عايز يتكلم عشان سمعة عيالنا، ولما واجهته وطلبت منه الطلاق وأن أزاي قابل على نفسه أن أكون بخونه، عرفت أنه هو الي قايل كده، عشان لما يطلقني مخدش منه حاجه لا هو عايش ولا ميت».

طلاق للضرر بعد 20 عامًا

وقبل دخولها للمثول أمام قاعة محكمة الأسرة، أنهت «فاتن» حديثها مع «الوطن»، قائلة إنها تشعر بحسرة كبيرة مما فعله زوجها، وأنه جعلها تعيش في صدمة كبيرة، وأن رد فعل عائلته كان باردًا؛ لذا توجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.