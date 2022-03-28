الأوقاف: «طرح صك أطعمة بـ 300 جنيه.. جمعنا 3 ملايين في 15 يوما»

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح تقام بنفس ضوابط العام الماضي، لكن يتم زيادة درس العصر، وخطبة بعد صلاة العشاء، وفتح مصلى السيدات بحضور سيدة واعظة مسؤولة عن المكان.

وشدد «عبد العزيز،» على ضرورة الالتزام بالتباعد والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع، على فضائية «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفتوى الدينية تعتمد على رأي الطبيب لأن الله طلب بسؤال أهل الذكر، وأن فيروس كورونا لم ينته بعد، لذلك تقام الصلاة بنفس الضوابط من خلال التباعد وارتداء الكمامات أو توزيعها على بعض الأفراد في المساجد، وتعقيمهم.

برامج في رمضان

ولفت «عبد العزيز»، إلى أن هناك اجتماعًا جرى مع وزير الأوقاف بمديري المديريات في المساجد للتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ أن هناك 20 برنامجًا سيتم إذاعته مع مسابقات رمضانية، بجانب التكافل الاجتماعي في رمضان، بجانب توفير أكثر من 2000 طن مواد غذائية لمساعدة الفقراء في هذا الأمر.

جمع 3 مليون خلال 15 يوم

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: « إحنا مجهزين نصف مليون شنطة رمضانية و500 طن لحوم.. وأطلقنا صكوك الإطعام وقيمة الصك 300 جنيه ينفع كفارة ونذر.. وبديل لموائد الرحمن، ومتاح في أغلب المساجد، وجمعنا خلال 15 يومًا أكثر من 3 مليون جنيه».