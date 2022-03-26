الأوقاف: فتح دورات مياه المساجد في رمضان.. وإتاحة مصليات السيدات بشرط

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح ستكون في حدود نصف ساعة مع الالتزام التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، من تقديم الإعلامية هبة جلال: «تمّ تشكيل غرفة عمليات برئاسة القطاع الديني لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية والتعليمات التي قالها أهل الصحة في هذا الشأن".

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن دورات المياه ستكون مفتوحة للوضوء، لكن التطهير والتعقيم والنظافة ستكون مستمرة من قبل عمال النظافة، موضحًا: «لا مانع لدينا لفتح مصليات السيدات، وسيكون هناك مشرفة على عملية النظافة والالتزام بالضوابط وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى يكون الوضع المسجد أكثر أمنا وأمانا على السيدات».

ضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الالتزام بالإجراءات سيتم ضمانه في كل الأوقات بالمساجد والزوايا، وستكون عمليات التطهير والتعقيم مستمرة على مدار اليوم، مناشدا المصلين بالحفاظ على هذا الأمر، تنفيذا لما أوصى به أهل الاختصاص في هذا المجال، حيث يتبع الرأي الديني الرأي الطبي.

استعداد وزارة الأوقاف للشهر المعظم

وفي وقت سابق، قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة استعدت للجانب الدعوي في شهر رمضان المعظم، من خلال إعداد المساجد وتأهيلها وتعقيمها؛ من أجل أداء صلاة التراويح، حيث سيشهد العام الجاري عودة الدروس للمساجد لأول مرة منذ أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن البداية ستكون في المساجد الجامعة والرئيسية والكبرى فقط.