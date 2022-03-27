وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية للاستعداد لرمضان الثلاثاء

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية بعد غدٍ الثلاثاء 29/ 3 /2022، الساعة العاشرة صباحًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

التواجد قبل الموعد

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن على مديري المديريات، التواجد قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

السماح بعودة موائد الرحمن والتراويح

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر قرار بفتح دور المانسبات والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2022، ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أن الأمر سيتم مع الاتزام بالإجراءات الإحترازية.