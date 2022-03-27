نادية الجندي تحيي ذكرى وفاة أحمد زكي: «نجم وأسطورة لن تتكرر»

حرصت الفنانة نادية الجندي، على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد زكي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت نادية الجندي، صورة تجمعها بأحمد زكي، معلقة عليها: «النجم الأسطورة الذي لن يتكرر أحمد زكي.. اليوم ذكرى رحيلك، الله يرحمك يا رب، مكانك شاغر، ولم يستطع أحد أن يملء مكانك حتى الآن».

نادية الجندي: سعيدة وفخورة بمشاركتي في بدايات أحمد زكي

أضافت نادية الجندي: «سعيدة وفخورة أنك كنت معايا في بداياتك في فيلم الباطنية، في دور مهم، حقق لك شهرة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وحصلت على جائزة من الدولة، عن دورك في هذا العمل، ولفت نظر الجمهور والسينمائين، إن فيه موهبة كبيرة قادمة للفن المصري والعربي، وانطلقت من بعده كنجم سينمائي كبير».

واختتمت حديثها قائلة: «الله يرحمك ويصبرنا على فراقك، حتفضل عايش معانا بفنك الجميل الراقي، والفنان الحقيقي لا يمت، وستظل أعمالك خالدة ومؤثرة، الله يرحمك يا أعز صديق».

تعليقات الجمهور على منشور نادية الجندي

انهالت التعليقات على منشور نادية الجندي، إذ علق متابع لها قائلا: «ربنا يرحمه ويغفر له، ويخليكى لينا، ويبعد عنك كل أذى أو شر»، وجاء متابع آخر قائلا: «الله يرحمه يا رب هو وهيثم وهالة فؤاد يا رب».

مشاركة أحمد زكي ونادية الجندي في فيلم الباطنية

يذكر أن نادية الجندي وأحمد زكي، اجتمعا في فيلم «الباطنية» عام 1980، وكان بطولة فريد شوقي، محمود ياسين، عبد الحميد المنير، عماد محرم، كريمة الشريف، محمود سهم، سلوى محمود، عماد حمدي، محمد السقا، من تأليف إسماعيل ولي الدين، وإخراج حسام الدين مصطفى.