استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 28-3-2022 فى مصر بعد تراجع

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 28-3-2022 في مصر استقرارا سعريا عقب تراجعه بقيمة قرش واحد، أمس الأحد، في بداية التعاملات اليومية.

وتعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لعدة ارتفاعات تجاوزت الـ16% بداية من يوم الإثنين الماضي، وأعلنت شركات الصرافة والبنوك عن زيادة حصيلتها من العملة الأمريكية والعملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإستراليني، وكذلك عدد من العملات العربية كالريال الدرهم والدينار الكويتي بعد إجراءات البنك المركزي.

واحتل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، مكان الصدارة تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.30 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل بنك تشترى منه الدولار بسعر 18.35 جنيه.

أسعار الدولار نهاية تعاملات اليوم

وسجل سعر الدولار فى مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية للبنوك ليوم الإثنين كالتالي:

- سعر بيع الدولار فى بنك كريدي أجريكول 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك المشرق 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك مصر والأهلي المصري والشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الأهلي المتحد 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «العربي الأفريقي الدولي - أبو ظبي التجاري - التعمير والإسكان»، 18.36 جنيه مقابل 18.26جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «مصر إيران للتنمية - قناة السويس - بلوم - المصرف المتحد - الكويت الوطني - العقاري المصري العربي - التجاري الدولي - أبوظبي الأول - المصرف العربي الدولي - فيصل الإسلامي - HSBC - قطر الوطني»، 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة

- بيع الريال اليمني اليوم الإثنين بسعر 0.073 جنيه مصري.

- بيع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه مصري.

- بيع الليرة اللبنانية سعر 0.012 جنيه مصري.

- بيع الليرة التركية بسعر 1.235 جنيه مصرى.

- بيع رينغيت ماليزى بسعر 1.705 جنيه مصري.

- بيع هريفينا أوكرانية بسعر 0.618 جنيه مصري.

- بيع الروبل الروسي بسعر 0.181 جنيه مصري.