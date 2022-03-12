الخزانة الأمريكية: العقوبات المفروضة على روسيا تشمل العملة المشفرة

أصدَر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) توجيهًا جديدًا، يوضح أن المقيمين في الولايات المتحدة، وشركات الأصول الرقمية مطالبون بالتكيف مع العقوبات المعارضة لروسيا، حتى عند تسهيل المعاملات بالعملات المشفرة.

وبحسب «رويترز»، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنَّ الأشخاص داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة، «يجب أن يكونوا يقظين لمحاولة التحايل على قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وقد يتخذون خطوات قائمة على المخاطر لضمان عدم فعل ذلك».

العملات المشفرة تُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية

ويأتي التحذير في الوقت الذي يواجه فيه الكثيرون في مجال العملات المشفرة مشكلات من بعض المشرعين مفادها أن الملكية الرقمية قد تُستخدم جيدًا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وصرح مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم لا يعتبرون أن روسيا ستلجأ لخيار استخدام العملة المشفرة للتهرب تمامًا من العقوبات، ومع ذلك يحذرون الشركات للانتباه.

يجب على بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عن أي ممارسة مشبوهة

وفقًا للتوجيه الصادر يوم الاثنين الماضي، ذكرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أنه يجب على بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عن أي ممارسة مشبوهة.

العملات المشفرة التي تختار البقاء في روسيا ستواجه رد فعل عنيفًا

وحذر أليكس بورنياكوف، نائب وزير التحول الرقمي الأوكراني، بورصات العملات المشفرة التي تختار البقاء في روسيا من أنها ستواجه رد فعل عنيفًا من الجمهور حتى تعكس مسارها.