زحام على معارض أهلاً رمضان في قنا: الفرخة بـ 46 جنيها والأرز بـ10

واصلت معارض أهلا رمضان التي نفذتها الدولة في محافظة قنا، بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبنسب تصل إلى 30%، استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم.

وتشهد كافة المعارض على مستوى المحافظة بيع السلع الغذائية واللحوم والدجاج بأسعار أقل من السوق، وحرصت غالبية الأسر على شراء كميات كبيرة من هذه المعارض.

أسعار السلع بمعارض أهلاً رمضان في قنا

ورصدت «الوطن»، بعض أسعار السلع، ومنها كيلو الدقيق الفاخر 10جنيهات، بدلا من 12، والسكر بـ10.5جنيه بدلا من 13، الأرز بـ10جنيهات بدلا من 13، كيلو اللحمة البرازيلي بـ63 جنيه، والدجاجة كاملة واحد كيلو جرام بـ 47 جنيها فقط، أما أسعار الزيت وباقي السلع الغذائية تباع بأسعار تقل عن التجار بالخارج من 15% إلى 30% ، ما يزيد من الإقبال على هذه السلع.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن هذه المعارض بتوجيهات من وزير التموين الدكتور على المصيلحي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، باستمرار توفير السلع التموين بالتعاون مع الغرف التجارية وكبار التجار في المحافظة.

وتابع أن استمرار توافد المواطنين على شراء السلع من معارض أهلا رمضان في قنا، للأسبوع الثاني على التوالي خير نجاح على قيام الدولة بتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة لكافة أنواع السلع.

معارض أهلاً رمضان في قنا

وأكد أن محافظ قنا يولي اهتمام خاص بمعارض أهلا رمضان، من خلال 11 معرضاً علي مستوي مراكز المحافظة التسعة يشارك فيها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبذلك ستتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية.