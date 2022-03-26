استئناف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس

اُستأنفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام، لسوء الأحوال الجوية، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس ومن شواطئ بحيرة البرلس والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط بمطوبس، وهي الجزيرة الخضراء، والسكري، وخان جني، وبرج مغيزل.

هدوء حركة الأمواج

ووفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، تم تزويد أكثر من 280 مركبا بالوقود والثلج، عقب استئناف رحلات الصيد وحركة الملاحة بعد هدوء حركة الأمواج وانخفاض سرعة الرياح، وتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية.

استمرار انعقاد غرفة العمليات بكفر الشيخ

وفي نفس السياق، وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفوري مع أي تغيرات تشهدها المحافظة، حيث تشهد المحافظة، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس يصاحبها رياح خفيفة.

ويتنتشر رؤساء المدن والقرى في الشوارع لرفع ما تبقى من آثار مياه الأمطار من الشوارع، وتسيير حركة المواطنين، خاصة أمام المدارس التي سيفتح جزء منها أبوابه أمام الطلاب اليوم، وتستقبل المدارس كافة الطلاب غدا الاحد، حيث يجرى تكثيف حملات النظافة أمامها ضمانا لتحرك الطلاب بيسر وسهولة.

فيما نشر مرفق إسعاف كفر الشيخ، عددا من التمركزات على الطرق الرئيسية وذلك لضمان سرعة التحرك حال وقوع حوادث.