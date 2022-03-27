درجات الحرارة أول أيام رمضان 2022.. تصل إلى 34 على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة أول أيام رمضان 2022، والذي سيبدأ السبت المقبل الموافق 2-4-2022.

درجات الحرارة أول أيام رمضان 2022

وذلك كما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أول أيام رمضان 2022، ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ستتراوح ما بين 33 - 34 على القاهرة الكبرى، وتزيد المعدلات بالطبع على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد، حيث نتوقع أن تتراوح ما بين 36 -37 درجة.

طقس رمضان يشهد ارتفاع فى الحرارة

وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّنا نتأثر حاليا بكتلة هوائية حارة، قادمة من صحراء الجزيرة العربية، يصاحبها رياح جنوبية شرقية، هذا بجانب تاثرنا بمرتفع جوي جاف في طبقات الجو العليا، عمل على الارتفاع التدرجي في درجات الحرارة منذ أمس السبت، ومستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع المقبل، أي أول يومين من شهر رمضان، ويبدأ الانخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة، ولكننا لن نصل إلى الأجواء الباردة، بل سنشعر بالأجواء الرابيعية اللطيفة.

وتتراوح درجات الحرارة بداية منتصف الأسبوع الأول لشهر رمضان ما بين 26 - 28 درجة، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة.

تقلبات جوية في فصل الربيع

وأشارت عضو المكتب الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا طوال شهر رمضان، سنشهد طقسا ربيعيا، ما بين ارتفاعات وانخفضات فى درجات الحرارة، وهذا من سمات شهر ابريل وفصل الربيع، كما أنّ من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار، خاصة على المحافظات الجنوبية، حيث إنّ التقلبات الجوية واردة بالفعل طوال فصل الربيع وحتى بداية فصل الصيف، لكن ستظل درجات الحرارة في تلك الفترة، ما بين 25-28 دون إن نعاني من أي أجواء باردة مرة أخرى، خلال ساعات النهار.