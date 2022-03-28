درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-3-2022 في مصر.. الكبرى تصل لـ33

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث ما زالت درجات الحرارة على نفس معدلاتها بين 25-33 درجة، وذلك بشكل متفاوت على جميع المحافظات.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة الكبرى تصل إلى 33 درجة، وتسجل كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة مئوية، في حين تسجل مدن جنوب سيناء 26 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وتصل الحرارة إلى 27 -30 درجة في محافظات شمال الصعيد، هذا وتسجل محافظات جنوب الصعيد 34 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية الحارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ومن المتوقع ان تستمردرجات الحرارة، فى الارتفاع حتى بداية رمضان القادم.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 23 12

الإسكندرية 21 12 وادي النطرون 23 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 19 12

السلوم 19 09

سيوة 24 09

بورسعيد 20 13

دمياط 18 11

الزقازيق 23-10

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 06

نويبع 23 14

طابا 21-13

كاترين 16 04

الطور 22 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 10

بني سويف 25 09

المنيا 26 09

أسيوط 26 09

سوهاج 27 09

قنا 29 10

الأقصر 32 11

أسوان 33 12

إدفو 33 11

أبو سمبل 32 11

الوادي الجديد 32 11

شلاتين 32 12

ابو رماد 28 14

حلايب 30 13

راس حدربة 24 14