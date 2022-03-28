طقس البحيرة اليوم.. شبورة مائية وارتفاع في درجة الحرارة

تشهد محافظة البحيرة اليوم ارتفاع في درجات الحرارة مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس علي مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة التي جاءت طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود المحافظات أمطار غزيرة على مدار الأيام الماضية.

غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة أوضاع الطقس السئ

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة لمتابعة أوضاع الطقس السئ ورفع تراكمات مياه الأمطار حيث تم نشر ما يقرب من 1260 معده، مع انتشار لفرق إدارة الأزمات بمختلف المدن والمراكز.

كما شدد آمنه علي متابعة المعديات النهرية الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر ، موجهاً بضرورة متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية وكذلك المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

توقعات بطقس دافئ نهاراً، معتدل على السواحل الشمالية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهاراً، معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس البحيرة اليوم الاثنين شبورة مائية صباحاً، والرياح تنشط أحياناً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وإرتفاع الموج فيه «١.٥ : ٢» متر، على أن يكون إتجاه الرياح، شمالية شرقية ، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 23° وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية.