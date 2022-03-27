طقس البحيرة اليوم.. معتدل نهارا وغيوم جزئية والعظمى تسجل 22 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا دافئا نهاراً، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، مع تكون شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، وطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة وحالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

رفع درجة الجاهزية

وشهدت محافظة البحيرة الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز، مع موجة من الصقيع وانخفاض في درجات الحرارة، ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار.

كما شدد «آمنة» على نشر معدات الأمطار لسرعة رفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، وكذلك على ضرورة مراجعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

وقرر محافظ البحيرة منح الطلاب إجازة يوم الخميس الماضي بمختلف المدارس والمعاهد الأزهرية، بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.