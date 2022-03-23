طقس البحيرة اليوم.. غيوم ونشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 16

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، وقد يشهد اليوم نشاطا لحركة الرياح، مع توافر فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50% تقريباً.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 : 2.5 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 16 مئوية والصغرى 10 درجات.

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة علي بعض المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد المحمودية، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

نشر معدات شفط مياه الأمطار

كما شدد محافظ البحيرة علي متابعة الطقس وسرعة نشر معدات الأمطار البالغ عددها 1260 معدة، وذلك بمختلف المدن والمراكز لسرعة رفع تراكمات المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع الرياح.

كما وجه «آمنة»، بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مشددا على تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار، كما شهدت المحافظة قبل بداية فصل الشتاء استعدادات مكثفة حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات والصفايات.