طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ وسطوع لأشعة الشمس

تشهد محافظة البحيرة اليوم سطوعًا لأشعة الشمس، وتحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس في مختلف المدن والمراكز بنطاق المحافظة، وذلك عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية.

طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، موضحة أن طقس اليوم متوقع أن يكون غائمًا، وهناك نشاط للرياح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40: 50 % تقريبًا).

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية شرقية : شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 15°، وسجلت الصغري 10 درجات مئوية.

استعدادات البحيرة للتعامل مع الأمطار

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة قبل بداية فصل الشتاء، وجرى الدفع بـ1260 معدة لرفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل تلك المعدات، وتطهير بالوعات الصرف الصحي.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بعقد غرفة العمليات المركزية، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية في حالة الطقس السيء، مشددًا على متابعة أعمال المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.