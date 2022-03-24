طقس البحيرة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ورفع الطوارئ

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، مع وجود نشاط للرياح، وفرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40 : 50%) تقريبا وتكون رعدية أحيانا، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه (2 : 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة

وشهدت محافظة البحيرة انخفاضا في درجات الحرارة اليوم، حيث سجلت العظمى 16 درجة مئوية فيما سجلت الصغرى 9 درجات، وتساقطت أمس أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز.

ووجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل ورفع تراكمات مياه الأمطار، حيث وجّه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

كما شدد «آمنة» على نشر معدات الأمطار في المدن والمراكز لسرعة رفع تراكمات المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وشهدت المحافظة حالة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة والتي زادت حدتها على المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية».

تعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس

ووجّه المحافظ بنشر معدات الأمطار وعددها 1260 معدة، حيث انتشرت وحدات إدارة الأزمات أمس وتم سحب مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كميات المياه، مشددا على متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، كما قرر تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية وذلك حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.