طقس البحيرة اليوم.. حالة من الصقيع وسقوط أمطار وانخفاض في الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء بمحافظة البحيرة، مع نشاط لحركة الرياح، وفرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف المتر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تسجل درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

أمطار غزيرة وتعطيل للدراسة

شهدت البحيرة، أمس الخميس، سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز ورياح شديدة وسادت حالة من الصقيع، خاصة على المدن الساحلية: إدكو ورشيد والمحمودية.

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ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين، كما قرر منح الطلاب إجازة أمس نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، مشددا على نشر معدات الأمطار داخل الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، ويبلغ عدد المعدات 1260 معدة، كما وجه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام.

عقد اجتماعات لغرف العمليات الفرعية

وشدد «آمنة» على عقد اجتماعات لغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار، موجها على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، حفاطا على أرواح وسلامة المواطنين في حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة.