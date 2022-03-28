مواصفات لجنة امتحانات الثانوية: 16 طالبا فقط وتقديم استمارات 303

أصدرت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الإثنين، خطابا لمديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للامتحانات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار الاستعدادات لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 - 2022.

16 طالبا بلجنة امتحانات الثانوية العامة 2022

طالبت وزارة التعليم، خلال خطابها، بالتنبيه على تقديم استمارات 303 إلى مقار اللجان المختارة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية (لجان أساسية واحتياطية) مع مراعاة أن تكون سعة اللجنة الواحدة 16 طالبا.

اقرأ أيضا التربية والتعليم: إعلان شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا

وأضافت: «يراعى أن يكون إجمالي اللجنة الاحتياطية لا يقل عن 300 طالب مع توضيح نوعية الطلاب بالاستمارات (نظامي، خدمات، منازل)، بالإضافة إلى إعداد محاضر المعاينة للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة، على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية».

بيان بمقار لجان امتحانات الثانوية

وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتسليم صورة من إخطار الإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة والتعديلات التي تمت عليها ومبرراتها لهذا العام وموافقتها عليها، بالإضافة إلى صورة من إخطار الأمن باللجان المختارة لهذا العام وموافقتها عليها.

اقرأ أيضا وزير التعليم: عقوبات صارمة على الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

وأكدت أنه يجب أن يتضمن بيان مقار اللجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2022 وبيان المدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية: اسم المدرسة، العنوان، رقم التليفون الأرضي، رقم مسلسل الإحصاء، الرقم التعريفي، الرقم الإلكتروني.