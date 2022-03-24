وزير التعليم: عقوبات صارمة على الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المنتظر أن تعقد في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه لن ولم يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتا إلى أنّه لا يمكن المساواة بين الطالب الغشاش وآخر مذاكر، وأنه لا يوجد أي قرار بتعديل مواعيد الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

كاميرات مراقبة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة

وأوضح شوقي، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، على مستوى الجمهورية، تكون متصلة بغرف العمليات في المديريات التعليمية، لضبط الطلاب الغشاشين، وتحويلهم للتحقيق، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أنّه سيتم إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحنية، للحفاظ على أرواحهم من عدوى كورونا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس الفهم ونتاج التعلم

وأشار وزير التعليم، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتخصيص طبيب زائر لكل لجنة، للاطمئنان على صحة الطلاب، علاوة على تجهيز غرف عزل داخل اللجان الامتحانية، لتقديم الدعم لأى طالب أو مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إخراج الامتحانات دون أي معوقات.