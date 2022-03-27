التربية والتعليم: إعلان شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإجراءات التحضيرية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد في 11 يونيو المقبل، إذ أنهى نحو 650 ألف طالب، تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدة أن عددا كبيرا من المدارس، سلمت الاستمارات إلى الكنترولات، لبدء إعداد أرقام جلوس الطلاب.

إعلان شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة قريبا

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجري إعلان شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا، ما إذا كانت جميعها اختيار من متعدد أو امتحانات مختلطة ما بين الأسئلة المقالية وأسئلة اختيار من متعدد، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم إعلان طريقة الإجابة عن أسئلة الامتحانات هل ستكون عبر «البابل شيت» أو إلكترونيا.

لا تعديل على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أى تعديلات على مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث ستعقد الامتحانات يوم 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للأطمئنان على أرواحهم وسلامتهم.

وزير التعليم: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، موضحا أنه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للأطمئنان على الطلاب، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، إضتفة إلى ألزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية طوال الامتحانات وعدم نزعها.