مديريات التعليم: تدريب الطلاب على الأسئلة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر مايو المقبل، على مستوى كل مديرية، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، موضحاً أن الأسئلة وضعت وفق المواصفات الفنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأسئلة تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم توجيه جميع المدارس بضرورة تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأٍسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الأسئلة تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي.

من جانبه، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية كثفت من استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط وتشمل بعض الأسئلة التي تقيس مستويات مختلفة بين الطلاب.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحا أن الامتحانات وضعت من الموجهين وطبقا لمواصفات وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيا

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقياً وعلى مستوى كل مديرية وتتولى المديريات التعليمية وضع الأسئلة مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.