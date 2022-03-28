«التعليم» تخاطب المديريات لإخطارها بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة

أصدرت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، خطابَا هامَا لمدير مديرية التربية والتعليم لعدد من المحافظات «المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا - الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- البحر الأحمر»، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقديم صورة من إخطار الإدارة للامتحانات باللجان المختارة

ونبهت لجان النظام والمراقبة في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، على المختصين، تقديم استمارات 303 إلى مقار للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2022، بكل محافظة على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية «لجان أساسية ولجان احتياطية».

وطالبت لجان النظام والمراقبة المديريات، بتقديم بصورة من إخطار الإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة، والتعديلات التي تمت عليها ومبرراتها لهذا العام 2012-2022 «لجان أساسية ولجان احتياطية» وموافقتها عليها.

إعداد بيان بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة

ووجهت اللجان، بإعداد بيان بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بحافظتكم على أن يكون موضح فيها اسم اللجنة والعنوان - رقم التليفون الأرضي- رقم مسلسل الإحصاء- الرقم التعريفي- الرقم الالكتروني- سعة اللجنة- عدد الطلاب بها، ونسخة ورقية معتمدة ومختومة + أسطوانة CD، وبيان بالمدارس الثانوية بالإدارات التعليمية.

وشددت على ضرورة أن يكون موضحًا بها «اسم المدرسة- العنوان– رقم التليفون الأرضي - رقم مسلسل الإحصاء- الرقم التعريفي- الرقم الالكتروني»، وبيان بالمدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية، «اسم المدرسة - العنوان- رقم التليفون الأرضي- رقم مسلسل الإحصاء- الرقم التعريفي- الرقم الإلكتروني».

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من كل المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة، موضحًا أن الامتحانات تركز على فهم الطالب لمخرجات التعليم، وليس الحفظ والتلقين، وخلال الفترة المقبلة يتم حسم مصير الامتحانات سواء ورقياً أو إلكترونيًا.