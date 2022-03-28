«التعليم» تعلن نتيجة التصفية القمية لمسابقة الرائد المثالي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التصفية القمية لمسابقة الرائد المثالي للمراحل الثلاثة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) للعام الدراسى 2021/2022، في المدة من 22/2/2022 إلی 24/3/2022، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

موسى: المسابقة تهدف إلى صقل قدرات رائد الفصل

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأن المسابقة تهدف إلى صقل قدرات رائد الفصل لتفعيل برامج الاتحادات الطلابية وإتاحة الفرصة للإبداع والابتكار من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات، وتنمية مهارات رائد الفصل في التعامل مع القيادات الطلابية والطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتحفيز رواد الفصول للمساهمة في تحقيق المواطنة الفعالة والتنمية، ودعم رواد الفصول للتأكيد علي ترسيخ الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب.

وأوضح موسى بأن المسابقة تشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة أعوام السابقة لنفس المرحلة التعليمية، وعدم إحضار أي أعمال أو نماذج إضافية بخلاف ما تم ذكره في شروط المسابقة، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال العامين السابقين، وتقديم صحيفة أحوال إلكترونية حديثة.

وأشار الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية إلى أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية قام بتحكيم مسابقة الرائد المثالي من خلال مستشارين وقيادات تربوية من داخل وخارج الوزارة لكل مرحلة، وسوف يتم تكريم الرواد المثاليين الفائزين بالمراكز الخمس الأولى بحوافز ومكافآت مناسبة لكل مرحلة على مستوى الجمهورية.

الإعلان عن الطلاب الفائزين من المراحل الثلاث

وتم الإعلان عن الطلاب الفائزين من المراحل الثلاث كالتالي من المركز الأول إلي الخامس:

المرحلة الابتدائية فاز كلٍ من: عبد الناصر السيد عبد الرؤوف من محافظة القاهرة، وإيمان محمد عبد الكريم عبد الفضيل من محافظة الجيزة، وأشرف عباس مختار محمد من محافظة القليوبية، وشربات فكري محمد من محافظة الشرقية، وشيماء فوزي بدير من محافظة الغربية.

ومن المرحلة الإعدادية فاز كلٍ من: هدي مصطفي السيد محمد من محافظة الجيزة، وبيتر نعيم جورجيوس شنودة من محافظة سوهاج، وإيمان علي عبد الخالق من محافظة البحيرة، ومروة نبيل محمد فوزي من محافظة السويس، ونهلة أحمد حمزة أحمد محافظة البحر الأحمر.

ومن المرحلة الثانوية: سامية جمال سيد من محافظة شمال سيناء، وهاني مصطفي حسن من محافظة أسوان، وشيماء يوسف محمد رزق من محافظة الإسكندرية، وتامر عبد العظيم عبد الفتاح من محافظة القليوبية، وهالة طارق حسن من محافظة السويس.