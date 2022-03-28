سعر اليورو اليوم الاثنين 28-3-2022 في البنوك.. يشهد تراجعا جماعيا

واصل سعر اليورو، اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر، التراجع الجماعي بداية التعاملات اليومية، بعد أن شهد ارتفاعًا، الأسبوع الماضي، محليًا فيما واصل تذبذبه عالميا بين ارتفاعٍ وانخفاض.

وكباقي العملات، شهدت العملة الأوروبية الموحدة زيادة، في حصيلة البنوك وشركات الصرافة، بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الفائدة.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الاثنين، سواء في البيع والشراء تباينا من بنكٍ إلى آخر، وعرض اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ20.0879 جنيه، وجاء كريدى أجريكول في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.1593 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.1813 جنيه للبيع مقابل 20.00075 جنيه للشراء.

- سجل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 20.3081 جنيه للبيع مقابل 20.0879 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي اليوناني سعر 20.286 جنيه مقابل 20.066 جنيه للشراء.

- سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 20.1703 جنيه للبيع مقابل 19.9874 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بسعر 20.1593 جنيه مقابل 19.9874 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك cib يباع بنحو 20.1593 جنيه مقابل 19.9765 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، بسعر 20.2861 جنيه مقابل 20.00401 جنيه للشراء.سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، أمام عدد من العملات اليوم الأثنين 28-3-2022، تذبذبا واضحا وجاءت أسعاره كما يلي:

- بيع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.0975.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 136.6800.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج، سعر 8.5965.

- بلغ سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0285.

- سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8346.