سعر اليورو اليوم الأحد 27-3-2022 بمصر.. بـ20.10 جنيه بأبوظبي الإسلامي

سجّل سعر اليورو، اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر، تباينا في بداية التعاملات اليومية، بعد شهدت ارتفاعًا الأسبوع الماضي، كما أن هناك زيادة في العملة الأوروبية الموحدة زيادة، في حصيلة البنوك وشركات الصرافة، بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الفائدة.

أسعار اليورو في البنوك

سجّلت العملة الأوروبية الموحدة في البنوك المختلفة اليوم الأحد، سواء في البيع والشراء تباينا في البنوك، وعرض اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ20.108 جنيه، وجاء المصرف العربي الدولي في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.1685 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.286 جنيه للبيع مقابل 20.0733 جنيه للشراء.

- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 20.2859 جنيه للبيع مقابل 20.108 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي اليوناني سعر 20.0586 جنيه مقابل 20.2419 جنيه للشراء.

- سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 20.2419 جنيه للبيع مقابل 20.0586 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بسعر 20.24189 جنيه مقابل 20.05864 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك cib يباع بنحو 20.2089 جنيه مقابل 20.0312 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، بسعر 20.2089 جنيه مقابل 20.0312 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، أمام عدد من العملات اليوم الأحد 27-3-2022، تذبذبا واضحا وجاءت أسعاره كما يلي:

- بيع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.0983.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 134.04.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج، سعر 8.5968.

- بلغ سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0220.

- سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8331.

- بلغ سعر اليورو مقابل الليرة التركية 16.30 للبيع.