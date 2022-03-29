ما هي شروط الحصول على مساعدة «تكافل» ودعم «كرامة»؟.. التضامن تجيب

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم بدء دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة» اعتبارا من أبريل المقبل، مشيرة إلى أن نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 74% من إجمالي المستفيدين.

الفرق بين مساعدات «تكافل» و«كرامة»

وأكدت التضامن على موقعها الرسمى، أن هناك فرقا بين مساعدات «تكافل» و«كرامة»، مشيرة إلى دعم تكافل هو استحقاق أسري، ومساعدة نقدية مشروطة، يتم منحها للأسر ذات المستوى المعيشي المنخفض والضعيف، وليس لديها أملاك، ويشترط أن يكون الأسر لديها أبناء من سن يوم وحتى 18 سنة، كما يشترط للحصول على دعم تكافل الانتظام في حضور المدارس للأبناء فوق 6 سنوات بنسبة 80% على الأقل.

وأشارت إلى أن دعم «كرامة» يستهدف الأفراد ذوى الإعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، ويستهدف المسنين ممن تجاوزا 65 سنة أو أكثر.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة موانع تتسبب فى الإقصاء من برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» وتتمثل فيما يلى :

- اذا امتلك الشخص سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ يتم منع صرف تكافل وكرامة إذا كان الشخص يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ إذا كان يدفع مصروفات دراسية أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة «ثلاثة أو أكثر».

ـ إذا كان يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأمينى».

ـ إذا كان يمتلك معدات ثقيلة مثل « لودر، ماكينة طحين ، خلاط بناء ».

- إذا امتلك محلا تجاريا أو أكثر يتم منعه من صرف تكافل وكرامة .

ـ اذا كان يعمل العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونة من أربعة أفراد.