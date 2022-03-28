بنك مصر يقدم 8 خدمات مصرفية مجانية لعملائه الأسبوع المقبل

كشف بنك مصر عن تقديمه عدة خدمات مصرفية رقمية أو ديجيتال مجانية، حيث يتم الإعفاء من دفع رسوم على هذه الخدمات لمدة 90 يوما، وخلال تلك الفترة يمكن للعميل إتمام معاملاته لـ8 خدمات بنكية دون أي مصروفات إدارية بمجرد تحميل تطبيق البنك لاستخدامها.

8 خدمات مصرفية مجانية من بنك مصر

واستعرض بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، العديد من الخدمات التي سيتيحها لعملاء الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، من قروض، وكروت، وتحويلات خارجية، وصرف شيكات، وجميع المعاملاتك البنكية الأخرى، اعتبارا من 1 أبريل وحتى نهاية يونيو 2022، مجانًا، أو الإعفاء من بعض المصروفات الإدارية أو رسوم الإصدار، لمدة 90 يومًا، على حسب نوع الخدمة التي يقدمها.

ويمكن للعميل من خلال تطبيقات «موبايل بانكينج»، و«إنترنت بانكينج»، استخدام 8 خدمات من بنك مصر، والاستمتاع بالعرض على مدار 3 أشهر، كالتالي:

إصدار بطاقات ائتمان وفتح حسابات دون رسوم من بنك مصر

1. عند إصدار البطاقات الائتمانية خلال فترة العرض من بنك مصر، واتباع التعليمات، سيتم الحصول عليها مجانًا، بالإعفاء من مصاريف الإصدار.

2. إصدار بطاقات الخصم الفوري مجانا، دون مصروفات إصدار، خلال فترة الـ90 يوما، عند استخدام تطبيقات بنك مصر للموبايل والإنترنت.

3. يشمل عرض بنك مصر القروض الشخصية والتمويل العقاري، إذ يُعفى العميل خلال الفترة المشار إليها، من المصروفات الإدارية.

4. كذلك الأمر للقروض التجارية والحكومية، ستصدر مجانًا بإعفائها من المصاريف الإدارية.

5. يمكن لعملاء بنك مصر الجدد الاستمتاع بفتح حساب مجاني خلال الـ90 يومًا، ودون أي رسوم أو مصروفات إدارية.

6. إصدار العميل دفتر شيكات «مجانًا».

7. الحصول على خدمة «ِACH» مجانا دون دفع أي مصروفات.

8. الاستمتاع بخدمات دفع الفواتير من بنك مصر بداية من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2022، مع الإعفاء من مصاريف البنك الإدارية والرسوم.

جاء ذلك في إطار حرص بنك مصر على توسيع قاعدة العملاء والمتعاملين مع البنوك بتوجيهات من البنك المركزي المصري؛ لتحقيق أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث تتيح تلك العروض جذب أكبر عدد من المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي.