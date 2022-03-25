كل ما تريد معرفته عن برنامج «ذات» من بنك مصر: تمويل بالملايين للنساء

قرر بنك مصر، في الفترة الأخيرة زيادة دعمه للمرأة المصرية، وذلك من خلال البرنامج التمويلي الجديد «ذات»، وهو برنامج يضم الكثير من الخدمات المالية وغير المالية للسيدات من صاحبات الأعمال بجميع أشكالها.

ويقدم بنك مصر عددًا من الخدمات للسيدات، من خلال تدريبهن، ومساعدتهن على تطوير أعمالهن وتقديم التمويل اللازم لهن.

مزيا برنامج «ذات» التمويلي للسيدات

- يقدم البنك من خلال البرنامج 6 ملايين جنيه.

- البرنامج متاح لكل رائدات الأعمال.

- مدة سداد القرض على 5 سنوات.

- يتيح البرنامح معدل فائدة تنافسي، من خلال شروط وإجراءات بسيطة.

- يحق للسيدات خلال إجازة الوضع البالغة 3 أشهر، تأجيل دفع الأقساط.

- يتيح البنك للسيدات الموجودين فى برنامج «ذات» الإعفاء من المصاريف الدورية المتعلقة بحساب التوفير.

- كما يتيح البنك الإعفاء من مصاريف بطاقة الخصم الفوري للشركات والأفراد.

- يمنح البنك وثيقة تأمين شخصية، وبشكل مجاني تمامًا، للسيدات ضد الحوادث، وذلك طوال مدة القرض.

- يتيح البنك إمكانية، إصدار «كارت الشباب»، لأبناء السيدات الحاصلات على «ذات»، على أن يجري ربطه بحساب العميل.

- كما يتيح البرنامج إمكانية تحويل مرتبات الموظفين.

- يتيح البرنامج الحصول على خدمات المحفظة الإلكترونية والإنترنت البنكي مجانًا.

- يقدم خدمات استشارية، غير مالية تناسب مشروعك.

يذكر أن هذه الخطوة، جاءت من جانب بنك مصر، بعد توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لدعم رائدات الأعمال، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لهن، وهذا الاتفاق يعتبر الأول من نوعه الذى يوقع مع بنك مصري، ويهدف لنشر الخدمات المصرفية للمرأة في مصر.