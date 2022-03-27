بنك مصر: «جواب التخصيص» شرط للحصول على تمويل شقق متوسطي الدخل

أعلن بنك مصرعن شروط تمويل الحصول على شقة من مشروع جنة التى بدء الحجز فيه اليوم على الموقع الالكتروني لصندوق الإسكان الأجتماعي الخاصة بمتوسط الدخل بفائدة 8% والشرط الأساسي هو يجب ان يكون للمواطن جواب تخصيص من قبل صندوق الإسكان الأجتماعي

وقال بنك مصر في بيان رسمي عن شروط تمويل شقة مشروع جنة لمتوسط الدخل حيث يتم القرض بنسبة 80% من قيمة الوحدة

شروط الحصول على شقة جنة

من أبرز شروط الحصول على شقة جنة:

- أن تكون بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي وحدد البنك أن قيمة الشقة لا تتجاوز سعرها 2 ونص مليون جنية.

- الشقة جاهزة للسكن مشروع شقق جنة

- كاملة المرافق كهرباء -مياه

- الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات

ويطلب بنك مصر مستندات خاصة للمواطن بعد التخصيص، هى:

- صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث

في حال برنامج المهن الحرة يُطلب:

- صورة من البطاقة الضريبية

- صورة من ترخيص مزاولة المهنة

في حال برنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية يُطلب:

- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر

- صورة من البطاقة الضريبية

- يتم تقديم إحدى مستندات إثبات الدخل

- شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل

- كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب

بدء حجز شقق مشروع جنة

يذكر أن صندوق الإسكان الأجتماعي والتمويل العقاري أعلن اليوم عن بدء حجز شقق مشروع جنة التى تم الاعلان عنها خلال البسابيع الماضية ضمن مبادرة الرئيس السيسي سكن لكل المصريين بفائدة 3%و8% وأعلن الصندوق ان مشروع شقق جنة كان مقدم جدية الحجز 80 ألف جنية ويتم تقسيطها على 30 سنة بفائدة 8%

وقالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي إنه يجب على كل مواطن تقدم بجدية الحجز على شقق مشروع جنة والبالغ قيمته 80 ألف جنية الدخول على الموقع الالكتروني وحجز شقة بداية من اليوم، وخلال الفترة المقبلة سيتم ارسال رساله تفيد بحصوله على الشقة من خلال وسائل التواصل الخاصة به وارسال ملفه الى البنك التابع له لاستكمال الأوراق.