رئيس بنك مصر لـ«الوطن»: حصيلة شهادة الـ18% تجاوزت 63 مليار جنيه في أسبوع

كشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن وصول حصيلة طرح شهادات ادخار «طلعت حرب» بعائد مرتفع 18% للجمهور، إلى 63 مليار جنيه، على مدار 7 أيام منذ الإعلان عنها.

«الأتربي»: بنك مصر يعمل طوال الأسبوع

وأضاف «الأتربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ بنك مصر حرص خلال تلك الفترة على عمل ترتيبات خاصة بالفروع لاستقبال المواطنين، وجرى تجهيز 115 فرعا منتشرة بأنحاء الجمهورية للعمل طوال أيام الأسبوع، حتى في أيام العطلة الرسمية للبنوك، أي يومي الجمعة والسبت، لتقديم كل الخدمات المصرفية ومن بينها بيع شهادات الـ18%، ولا نية لزيادتها في الوقت الحالي.

شهادة الـ18% من بنك مصر.. أبرز المميزات

أطلق بنك مصر شهادة طلعت حرب بعائد 18%، منتصف الأسبوع الماضي، عقب إعلان البنك المركزي خلال اجتماعه الطارئ لأسعار الفائدة الجديدة، دعماً منه وحفاظا على مدخرات المواطنين، ولاقت إقبالا كبيرا من القطاع العائلي.

ويصرف عائد شهري بقيمة 1500 جنيه عند شراء شهادة الـ18% عند إيداع مبلغ 100 ألف جنيه فما فوق، يضاف مباشرة إلى حساب مرتبط بالشهادة، فيما يبدأ الوعاء الادخاري الذي مدته عام من 1000 جنيه، ولا يشترط بيعها لمن هم دون الـ21 أو الـ18 عاما، كما يتمتع بأغلب مميزات شهادات الادخار الأخرى، من إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمان، واسترداد قيمة الشهادة كاملة بعد مرور 6 أشهر فقط من تاريخ اصدارها.

وقرر بنك مصر، زيادة عائد الشهادات الثلاثية بنسبة 1%، بجانب منتجات مصرفية أخرى كالقروض الشخصية وقروض السيارات أيضا، في إطار حزمة من القرارات والمبادرات الخاصة بعد، وذلك عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.