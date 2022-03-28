بدء تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ استعدادًا لقمة المناخ

بدأت مدينة شرم الشيخ في تطبيق منظومة المدينة الخضراء استعدادًا لقمة المناخ cop27 المقرر انعقادها نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى عقد لقاءات مع المستثمرين بشرم الشيخ من أجل الاتجاه للطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الشمسية التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ.

وتابع قائلاً إن مستثمري شرم الشيخ أبدوا استعدادهم لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية توفيرًا للنفقات، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة الخضراء شرم الشيخ.

ويأتي تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ استعدادًا لاستضافة المدينة مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر المقبل، بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مكونات أول محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ

وقال المهندس أيمن راسخ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمحطة، إن تكلفة المحطة 13 مليون جنيه، تتكون من حوالي 2500 لوحة طاقة شمسية بمسطح 5200 متر مسطح على 10 آلاف متر مسطح من أسطح مباني منتجع الباتروس رويال مودرنا، وقد تم توصيل 40٪؜ من المحطة على محول 2 ميجا و60٪؜ على محول 4 ميجا على الجهد المنخفض عن طريق محولات طاقة شمسية للربط على الشبكة ماركة صن جرو بقدرات 110 كيلو فولت لكل محول وهي المحولات رقم واحد بقدراتها الإنتاجية في الربط مع الشبكات.

المحطة صديقة للبيئة

وتوفر المحطة حوالي 1400 طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، مما يجعل منتجع شرم الشيخ صديقاً للبيئة وأنقى مناخاً بجانب التوفير الاقتصادي للمنتجع.

يُذكر أن أقصى استهلاك للكهرباء للفنادق والمنتجعات يكون في النهار لتجهيز الوجبات للنزلاء بالمطابخ وأيضاً استهلاك وأحمال مبنى الاستقبال لذلك فمحطات الطاقة الشمسية توفر أقصى أحمال للفنادق خلال فترة النهار وقد تم تنفيذ المحطة بسواعد مصرية بحوالي 30 ألف ساعة عمل.