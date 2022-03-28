عاجل.. بدء جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا باسطنبول اليوم
زيلينسكى: الاتفاق مع روسيا ممكن فقط حال سحبت قواتها من أوكرانيا
كتب:
سحر المكاوى
09:52 ص | الإثنين 28 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
تبدأ جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم فى تركيا وحتى 30 مارس الجارى، وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية».
وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني: «لا نتوقع تقدما أو اختراقا في محادثات السلام مع روسيا»، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبا عاجل
زيلينسكى: الاتفاق مع روسيا ممكن حال سحبت قواتها من أوكرانيا
وكان الرئيس الأوكراني، أكد فى تصريحات أمس أن الاتفاق مع روسيا ممكن فقط في حال سحبت قواتها من أوكرانيا ،قائلا: «مستعدون لمناقشة حياد أوكرانيا وعدم تسلحها نوويا شرط وجود ضمانات أمنية».
ولم تسفر المحادثات السابقة بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج حتى الوقت الحالى،سوى السماح بممرات إنسانية لخروج المدنيين وفرضت الدول الغربية عقوبات على أروسيا بسبب الحرب بعد اندلاعها 24 فبراير الماضى