روسيا عن ضبط طيور من مختبرات أوكرانيا: تستخدم في أبحاث بيولوجية سرية

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل القبض على الطيور المُرقمة التي أُطلقت من المختبرات البيولوجية الأوكرانية، التي كانت وزارة الدفاع الأمريكية تجري فيها أبحاث، مشيرة إلى أنه جرى القبض على هذه الطيور في منطقتي إيفانوفو وفورونيج الروسيتين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها رصدت في 15 مايو 2019، طير بط كبير (ذكر) وقُتل بالرصاص في 16 أبريل 2021، في قرية ماكاروفكا، منطقة لوكسك، مقاطعة إيفانوفو الروسية. ولاحقًا، في 7 فبراير 2020، رُصد طير بط آخر (ذكر) وتم قتله بالرصاص في 2 أبريل 2021 في منطقة بوتورلينوفسكي في مقاطعة فورونيج، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

الدفاع الروسية: هدف الأبحاث إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: تفاصيل مشروع UP-4 الذي يُنفذ بمشاركة مختبرات في كييف وخاركوف وأوديسا خلال فترة حتى عام 2020، باتت معروفة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الهدف من هذا المشروع كان دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة، بما في ذلك إنفلونزا H5N1 شديدة العدوى، والتي تصل نسبة فتكها إلى 50٪، وكذلك مرض نيوكاسل. وخلال ذلك جرى تحديد نوعين على الأقل من الطيور المهاجرة، والتي تمر طرقهما بشكل رئيس عبر روسيا، كما جرى تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر دول أوروبا الشرقية.

أكثر الأساليب تهورًا وعدم مسؤولية لزعزعة استقرار الوضع الوبائي

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين جميع الأساليب التي جرى تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعتبر هذه الطريقة من أكثر الأساليب تهورًا وعديمة المسؤولية، لأنها لا يمكن من خلالها التحكم في تطور الوضع، مشيرة إلى أن هناك أيضًا تطوير لمشروع R-781، إذ تعتبر الخفافيش ناقلات محتملة لعوامل الأسلحة البيولوجية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مواد المشروع UP-8 لدراسة فيروس حمى القرم-الكونغو النزفية، وفيروسات هانتا في أوكرانيا تدحض التأكيد العام الأمريكي بأن العلماء الأوكرانيين فقط هم من يعملون في مختبرات البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا، دون تدخل علماء الأحياء الأمريكيين، لافتة إلى أن إحدى الوثائق تُثبت أن جميع الأبحاث عالية الخطورة تجري تحت إشراف مباشر من جانب مختصين أمريكيين، وتؤكد الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تُسدد بشكل مباشر نفقات هذه البحوث.

وتضمنت الوثائق، مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي على الأراضي الأوكرانية، وهي تشير للعثور على أدلة على استمرار المشاريع البيولوجية UP-2 ، UP-9، UP-10، التي تهدف إلى دراسة مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة وحمى الخنازير الإفريقية.

قائد روسي: البنتاجون مهتم بالحشرات التي تحمل العدوى

وقال قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، إن وزارة الدفاع الأمريكية أبدت الاهتمام بالحشرات التي تحمل العدوى خلال التجارب في مختبرات أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه نُقل أكثر من 140 حاوية بها براغيث وقراد إلى الخارج من المختبر البيولوجي في خاركوف، قبيل اقتراب القوات الروسية من المنطقة.

وأضاف: اهتم البنتاجون أيضا بالحشرات الناقلة للأمراض المعدية الخطيرة، ويؤكد تحليل المواد الموجودة أن أكثر من 140 حاوية تضمن: طفيليات خارجية للخفافيش، والبراغيث والقراد، نُقلت إلى الخارج من المختبر البيولوجي في خاركوف.