وزير الخارجية الأمريكي: نريد أن يعيش العالم كله في سلم وأمان

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القمة المشتركة المنعقدة حاليًا بين وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وأمريكا وإسرائيل بـ«قمة فريدة من نوعها»، قائلًا: «نتضامن مع جميع الضحايا في العالم، وليس هناك أي عائلة عليها أن تفقد أحد أفرادها أو تخوض تلك التجربة القاسية، نحن هنا نقف أمام العنف والإرهاب وهو ما نريد أن يفعله العالم».

وزير خارجية أمريكا: نتضامن مع جميع الضحايا في العالم

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنَّه لشرف كبير أن أكون مع وزراء الخارجية العرب نقف جنبًا لجنب، إذ أنَّه لسنوات سابقة كان الأمر مستحيلًا، اليوم نجتمع سويا من أجل الإنسانية، ونوقع عقدًا مهما اليوم مع مصر والإمارات والبحرين والمغرب».

واستكمل «بلينكن»: «كانوا يقولون أنَّ ذلك مستحيلًا ولكنه الآن أصبح ممكنًا، فها هو وزير خارجية إسرائيلي يزور البحرين، كما أنَّ البحرين وقعت العديد من بروتوكولات التعاون من أجل السياحة بين البلدين، وفي تلك التفاعلات نرى أن الناس لديها حرص على التعلم من بعضهم البعض».

انتظروا مشاركة لاعبي الكرة من جميع الدول في بطولة أبراهام بإسرائيل

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «سوف نرى لاعبي كرة قدم يلعبون من جميع الدول في بطولة أبراهام بإسرائيل، نحن هنا من أجل السلام والتقدم والازدهار والتعاون ومناقشة سبل التعاون، نحن نريد أن يعيش العالم كله في سلم وأمان، ونشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل فنحن نريد تعزيز سبل التعاون والتسامح بين البلاد، وعلينا أن نقدم الازدهار لتلك الشعوب، ونحن هنا من أجل التقدم الفعلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنَّ قمة اليوم تستهدف مواجهة التحديات الأمنية، إذ أنَّه على مدار 33 سنة عقد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونظيره الإسرائيلي اتفاقيات السلام، كان الجميع وقتها يقول إنَّه من المستحيل أن يكون هناك سلام بين البلدين، ولكن الواقع شهد خلق حقيقة جديدة حول السلام».

واختتم «بلينكن» كلمته بقوله: «نحن نتفاعل مع بعضنا البعض ونقف جنبا لجنب، وهذا هو التقدم الذي نستطيع تحقيقه وتخيله، وسعيد لتواجدي هنا مع القادة من المجتمعات والدول المختلفة لتحقيق علاقات مثالية».