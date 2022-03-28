السيطرة على حريق بمصنع مهجور في الخصوص: لا خسائر في الأرواح

شب حريق داخل مصنع مهجور منذ سنوات بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبداخله خرده ومخلفات دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماده وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مهجور منذ 12 عامًا باسم "شفيق. أ. ش" بمنطقة شارع الرشاح وبداخله خردة ومخلفات مهملة.

الدفع بـ6 سيارات إطفاء

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله وتكليف لجنة من المعمل الفني لكشف ملابسات وسبب الحريق ولجنة من الوحدة المحلية لمعرفة إن كان المصنع مرخصًا من عدمه.

وقال نائب رئيس مجلس مدينة الخصوص إن المعاينة الأوّلية كشفت أن المصنع مهجور وبه خردة ومعدات كهنة وجارٍ مراجعة أوراقه وهل كان مرخصًا من عدمه، مشيرًا إلى أنه تشكلت لجنة من الإدارة الهندسية لفحص مباني المصنع وتأثرها من الحريق.