شقق مشروع جنة.. الشروط ومقدم الحجز

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مطلع الشهر الجاري، فتح باب الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين في مشروع جنة ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري، ومن المقرر أن يبدأ حجزها ابتداء من 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

وتصدر مشروع جنة محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية؛ لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالوحدات؛ ومنها مقدم حجز الوحدات والشروط التي جاءت وفق بيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق مشروع جنة

يمكن سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية في مشروع جنة، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الدخول على الرابط التالي https://nch.shmff.gov.eg.

كما جاءت شقق جنة التي طرحتها الإسكان بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز الوحدات التي توجد داخل كل من مدينة 6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور.

شروط الحصول على شقق جنة

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن هناك عددا من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم لـ مشروع جنة السكني، وهي:

- يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يجب أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- كما أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- يجب ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر)، استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- يجب أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- يجب ألا يزيد عمره عن سن المعاش «المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في تاريخ نهاية مدة القرض «تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة».

- يجب ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاته لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويا (مُتناقصة).