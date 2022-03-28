أمانة «حماة الوطن» بالقاهرة تكرم 28 سيدة بمناسبة عيد الأم

نظمت أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن، تحت قيادة اللواء إيهاب هلال، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات، تقديرا لدورهن فى بناء الأسرة والمجتمع، إذ جرى تكريم 28 سيدة، نموذجا من الأمهات المثاليات بالفروع التابعة لأمانة القاهرة، وآخريات بترشيح من وزارة التضامن الاجتماعي.

تكريم الأمهات المثاليات تقديرا لدورهن

انطلقت الاحتفالية طبقا للسياسة العامة للحزب، بقيادة الفريق جلال الهريدي، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب، بالاهتمام والدعم الدائم للمرأة المصرية.

وحضر التكريم الدكتورة مها الأنصاري أمينة التواصل الشعبي والاتصال الجماهيري بالأمانة المركزية، وقيادات اللجنة العليا بأمانة القاهرة، والنائبة صبورة السيد عضو مجلس الشعب، والسيدة زينات الشال، والسيدة تهاني البرتقالي، وبعض من الشخصيات العامة والإعلامية.

وحسب بيان اليوم، فإن الحفل بدأ بالنشيد الوطني وبكلمات تؤكد أن «الجنة تحت أقدام الأمهات»، وتخلل الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية، وبدأت مراسم التكريم، وقام اللواء إيهاب هلال، أمين عام أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، وهدى يسى مساعد أمين عام القاهرة والمنسق العام للاحتفال، ومها الأنصارى أمينة التواصل الشعبي والاتصال الجماهيرى بالأمانة المركزية، بتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات، وسط أجواء من البهجة والفخر بزوجة الشهيد، وبأمهات ذوى الهمم، الذين أبهروا الحضور بتفوقهم.

وقال اللواء إيهاب هلال، فى كلمته: لقد شهدنا خلال التكريم، أن الأمهات المثاليات وأبناءهن ذوى الهمم، هم الذين قاموا بتكريمنا، وليس نحن، فقد حصلنا على وسام شرف التواجد وسط السيدات القدوة.

وراء كل أسرة عظيمة امرأة عظيمة

وأضاف أن وراء كل أسرة عظيمة امرأة عظيمة، جعلت من أبنائها نموذجًا مشرفًا، خاصة من ذوي الهمم، موجهًا التحية لكل أم كافحت لتنشئة الشباب والشابات لخدمة الوطن، وإعداد جيل صالح يقود مسيرة التنمية للأمام، من أجل مستقبل أفضل والعمل على رفعة البلاد.

واختتم كلمته، موضحا أن الاحتفال بعيد الأم والتكريم، يعد تقليدا سنويا تقوم به أمانة القاهرة، ويعد رسالة شكر وتقدير وعرفان بالجميل للمرأة.