«حماة الوطن»: الدولة تخوض معركة البناء وصولا للجمهورية الجديدة

قال النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الساحة السياسية تشهد تعاونًا وثيقًا بين الأحزاب كافة وفي مقدمتهم حزب الأغلبية.

الدولة تخوض معركة بناء الإنسان

وأضاف «نصير»، في كلمة خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، إن الجميع يستهدف مساندة الدولة في معركة بناءً الإنسان وبناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعود بالنفع على المواطن أولًا ثم الدولة.

وتابع الأمين العام لحزب حماة الوطن: «الدولة تخوض معركة البناء وتسعى لخدمة المواطن المصري، وتولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح والتنمية تحت مظلة حماية صحية واجتماعية وبما يعزز الترابط ومصلحة الوطن والمواطن».

فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية»، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،

حضر أيضًا النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن، وعضو مجلس الشيوخ وبحضور نواب المجالس النيابية.