شهداء الوطن| عامر عبد المقصود نائب مأمور كرداسة.. صمود حتى آخر قطرة دم

يحظى الشهيد العميد عامر عبد المقصود، بمكانة خاصة في قلوب المصريين الذي يكنون كل الحب للشهداء ممن ضحوا بدمائهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

تصدى الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز كرداسة، ببسالة لجرائم الجماعة الإرهابية، وظل صامدا أمام هجومهم البغيض على مركز شرطة كرداسة، ورغم ذلك لم يخش الشهيد وزملاءه، بطش الإرهابيين الخونة، ووقف مدافعًا عن محل عمله ببسالة.

وعندما تمكن الإرهابيون الخونة، من السيطرة على مركز شرطة كرادسة، رفض الشهيد عامر عبد المقصود، الفرار واختار الشهادة، أكرم من الهرب، ضاربًا مثالا يحتذى به في العزيمة والشجاعة، وحفظه للقسم الذي أقسمه يوم تخرجه، بالدفاع عن وطنه، حتى آخر نقطة دم.

نجلاء سامي، زوجة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز كرداسة قالت في تصريحات لـ«الوطن»: «زوجي الشهيد عامر عبدالمقصود، كان إنسان خلوق جدًا ومحب للخير، ويُشهد له بالسماحة وما عرف عنه ليس إلا النذر اليسير».

زوجته الشهيد كان صائمًا

وأكدت أن الشهيد، كان صائمًا وعذبوه لمدة 4 ساعات وضربوه بعصى حديدية على رأسه كما أصيب بخرطوش أسفل عينيه ورفض ترك مكانه، مشيرة إلى أن ما قام به عناصر الإرهابية كان انتقاما من أبطال الداخلية: «السيدة التي أعطته ماء النار لم تكن تعرفه ولكنها كانت من أعضاء الجماعة الإرهابية».

رفض الاستسلام وترك مكانه

وتابعت: «كان بيكلمني لأخر لحظة ورفض ترك مكانه رغم إني طلبت منه ذلك وكان معه ذخيرة تبيد كرداسة كلها، وحفاظًا على أرواح المواطنين رفض إطلاق رصاصة واحدة ورفض الخروج من القسم».

وتابعت: «سحلوا زوجي الشهيد عامر من كرداسة لحد ناهية لحد ما سلموه للمجرمة الحقيرة اللي ظهرت في الأحداث (سامية الإرهابية) اللي مكنتش تعرفه أصلاً لكن لمجرد الانتقام من وزارة الداخلية وهو بيحتضر، كان عاوز يشرب ميه كانت بتشربه ميه نار».