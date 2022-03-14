إلهام شاهين: «لي وضع خاص عند الجماعة الإرهابية.. أنا العفريت بتاعهم»

علّقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي تعرضت لها من قِبل الجماعات الإرهابية، إثر نشر الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، والذي تظهر خلاله مرتدية زي «الداعشيات»، قائلة إنّ العمل سيزعج المتطرفين، رغم أن دورها يمثلهم ولا ينتقدهم، لكنهم يخشون دائما رؤية صورتهم على الشاشة، مشيرة إلى أنّ الفن يعلب دورا عظيما في تصحيح المفاهيم: «مرعوبين من الفن، وشفناهم بيعذبوا الناس، ويغتصبوا السيدات وكله ده موجود على يوتيوب ومحدش علق على ده لكن بينتقدوا الفن».

شاهين: «لو واحدة غيري جسدت الدور مكنش حصل معاها كده»

وأضافت إلهام شاهين خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنّ الانتقادات التي تتعرض لها بمثابة اعتراف كبير بدور الفن وتأثيره الإيجابي في المجتمعات: «لو واحدة غيري جسدت الدور مكنش حصل معاها كدا، لأني أول ما أقول إني هعمل عمل جديد أو أتكرم أو أقول رأيي في حاجة تظهر الانتقادات، وخلاص عرفنا إن إلهام شاهين العفريت بتاعهم».

الهجوم دعاية مجانية

وأوضحت أنّ الهجوم الذي تتعرض له يعد دعاية مجانية للمسلسل ولا تعلم على أي فعل يحاسبها المنتقدون في حين أنها لم تكن تريد الإعلان عن عملها الجديد، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل بطلوع الروح يجسد المأجورات، اللاتي يرتدين زي الداعشيات ويتزعمن التشكيل الإرهابي وتجنيد الداعشيات الجُدد.

وأفادت إلهام شاهين، أنها ليست بطلة مطلقة في العمل ويظهر دورها في الحلقة الرابعة أو الخامسة وتوجد خطوط أخرى مهمة في المسلسل: «التركيز على دوري فقط، موقف خاطئ لأن جميع الممثلين متميزين والعمل سيكون له أثر كبير».