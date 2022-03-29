رئيس «صحة النواب» يوجه رسالة عاجلة للمواطنين قبل رمضان 2022

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، بالنسبة للجرعة الأولى، والإسراع للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية حال وصول رسالة وزارة الصحة، للوقاية من المرض ومجابهة انتشاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك 2022، مع الحذر من تقليل التجمعات والزيارات خلال الشهر الكريم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

و أكد رئيس صحة النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في انخفاض كبير الفترة الحالية، مؤكداً أن هناك جاهزية لأعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، مؤكداً أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية مع التأكيد على الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، وضرورة البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض مرضية تشبه أعراض فيروس كورونا كوفيد 19، بجانب ضرورة استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة للتأكد من الإصابة أو عدمها، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية وتجنب الحصول علي أدوية او عقاقير دون رأي الطبيب منعا لحدوث أي أعراض جانبية خطيرة تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

المستشفيات الجامعية

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة جاهزية المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة بالمستشفيات خاصة المخصصة لعزل كورونا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع قدوم شهر رمضان 2022.