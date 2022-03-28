ميناء دمياط يمنح المستثمرين حوافز وتسهيلات كتب: محمد مجدي 03:22 م | الإثنين 28 مارس 2022 ميناء دمياط أصدر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط قرار رقم 163 لسنة 2022، بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين في ميناء دمياط. ونشر القرار في الوقائع المصرية. اقرأ المزيد: تصدير 25314 طن بضائع عامة خلال 24 ساعة عبر ميناء دمياط غلق ميناء دمياط لسوء الأحوال الجوية ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز «MARAN GAS APOLLONIA» ميناء دمياط يستقبل 39438 طن بضائع على متن 27 سفينة خلال 24 ساعة 12839 طنا حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط ميناء دمياط المستثمرين حوافز المستثمرين الموانئ بقلم محمد مجدي مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.