رئيس التحرير

محمود مسلم

ميناء دمياط يمنح المستثمرين حوافز وتسهيلات

كتب:

محمد مجدي
03:22 م | الإثنين 28 مارس 2022
ميناء دمياط

ميناء دمياط

أصدر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط قرار رقم 163 لسنة 2022، بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين في ميناء دمياط.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.

اقرأ المزيد:

تصدير 25314 طن بضائع عامة خلال 24 ساعة عبر ميناء دمياط

غلق ميناء دمياط لسوء الأحوال الجوية

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز «MARAN GAS APOLLONIA»

ميناء دمياط يستقبل 39438 طن بضائع على متن 27 سفينة خلال 24 ساعة

12839 طنا حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.