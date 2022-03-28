مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمنطقة عابدين  

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة عابدين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في وفاة الشاب من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة سقوط الشاب المتوفى تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ بالواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ووفاته على الفور بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مكثفة لكشف هوية مسن صدمته سيارة

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع مُسن مجهول الهوية صدمته سيارة في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت النيابة العامة المباحث بكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.