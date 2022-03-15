مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بالهرم

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق السادس في دائرة قسم شرطة الهرم، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفي؛ لسماع أقوالها حول الواقعة.

إصابة الشاب بكسور

وتلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ع.ع» في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابته بعده كسور في أماكن متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف حاد، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

شاب يطعن زوجته ويقفز من الطابق الثامن في دار السلام

سدد شاب عدة طعنات لزوجته وقفز من الطابق الثامن بدائرة قسم شرطة دار السلام بسبب خلافات أسرية، ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغا بسقوط شاب من الطابق الثامن من دارة قسم الشرطة ونقل إلى المستشفي للعلاج، وبالانتقال وبمعاينة شرفة الشقة التي قفز منها الشاب تبين العثور على زوجته مصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات عن أن خلافات أسرية تسببت في قيام الزوج بتسديد عدة طعنات بدافع إنهاء حياتها، وبعد قفز من الطابق الثامن بدافع الانتحار معتقدًا بأن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم وضع حراسة على غرفة الرعاية المركزة ومتابعة حالتهما الصحية لمباشرة التحقيقات.