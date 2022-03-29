حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كثيرا ما يسعى مولود برج الثور، للسيطرة على المحطين به، وفرض إرادته الخاصة عليهم، حيث أنه يتميز بالشخصية القوية التي تؤهله لتحقيق ذلك، كما أنه بسبب صفاته الشخصية يتولى مناصب عليا يستطيع من خلالها فرض إرادته على الآخرين.

ومن المعروف أيضا، عن مولود برج الثور، أنه يستطيع السيطرة على مشاعره العاطفية، لهذا فهو لا يقع في الحب بسهولة، ولا يعلن عن مشاعره العاطفية لمن يحب إلا بعد مرور فترات طويلة على الارتباط فيما بينهما.

حظك اليوم برج الثور مهنيا واجتماعيا

أنت اليوم مولود برج الثور على موعد مع العمل والإنجازات، وذلك كما تبشرك الأفلاك وخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وتؤكد لك أن القمر اليوم موجود لديك في منزل المشروعات، وهذا يساعدك ويدعمك على الصعيد المهني في تقديم الكثير من الأفكار البناءة في العمل، ما يجعلك محل اهتمام من جانب قياداتك، كما يساعدك القمر اليوم على وضع مشروعاتك في حيز التنفيذ الفعلي، ويساعد على إنجازها بالفعل وبمنتهى البساطة ودون أي معوقات.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

يعد الثور من الأبراج المحظوظة اليوم في النظام الفلكي، وذلك نظرا لوجود المشتري ونبتون، معا في وضع داعم لك، على الصعيد العاطفي والاجتماعي، تمنحك الأفلاك اليوم المزيد من السحر والجاذبية لتدعيم موقفك مع شريك حياتك أو من تحب، وهذا ما يزيل كل العوائق الموجودة بينكما، ويجعلك تحصل على دعمه بسهولة، وفق حظك اليوم